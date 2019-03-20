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Saat 09.34'te merkezüssü Denizli'nin Acıpayam İlçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09.34'te merkezüssü Denizli
'nin Acıpayam
İlçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:45 Kaynak: DHA
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