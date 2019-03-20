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1 saat önce

Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

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Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanan EYP'  nin infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:58 Kaynak: DHA

PKK, Cudi, Şırnak, Güncel
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