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44 dakika önce

Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi.

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Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından  bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5  olan artçı sarsıntılar  meydana geldi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

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