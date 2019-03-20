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Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi.
Merkezüssü Denizli
' nin Acıpayam
ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi...
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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