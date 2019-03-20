Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, mevkidaşı İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.

Flaş, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, mevkidaşı İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında  eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:43 Kaynak: DHA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]