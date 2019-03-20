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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, mevkidaşı İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, mevkidaşı İran
İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:43 Kaynak: DHA
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