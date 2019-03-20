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1 saat önce
Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe
- Galatasaray
derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:07 Kaynak: DHA
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