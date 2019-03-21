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Milli Savunma Bakanlığı?: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı?: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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