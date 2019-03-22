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DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:59 Kaynak: DHA
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