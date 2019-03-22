Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Flaş, System.String[]
DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:59 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]