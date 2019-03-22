Flaş

DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı

CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı

Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar