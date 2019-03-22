Flaş
1 saat önce
DHA: Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA
: Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı