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1 saat önce

DHA: Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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DHA:  Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü,  "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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