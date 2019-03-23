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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek'in 23 günlük dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek'in 23 günlük dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:22 Kaynak: DHA
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