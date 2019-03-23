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44 dakika önce

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek'in 23 günlük dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek'in 23 günlük dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Spor
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