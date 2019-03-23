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35 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 23 Ocak - 29 Mayıs döneminde idari ve mali yönden ibra edildi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 23 Ocak - 29 Mayıs döneminde idari ve mali yönden ibra edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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