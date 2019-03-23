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10 dakika önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 29 Mayıs'tan bu yana olan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 29 Mayıs'tan bu yana olan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:55 Kaynak: DHA
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