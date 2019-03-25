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DHA: Çavuşoğlu: (Golan Tepeleri Kararnamesi) Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. ABD'nin BM kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına götmeye başladık.
DHA
: Çavuşoğlu: (Golan Tepeleri
Kararnamesi) Bu imza İsrail
'in işgalini meşrulaştırmaz. ABD
'nin BM
kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına götmeye başladık.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:11 Kaynak: DHA
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