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31 dakika önce

DHA: Çavuşoğlu: (Golan Tepeleri Kararnamesi) Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. ABD'nin BM kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına götmeye başladık.

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DHA: Çavuşoğlu: (Golan Tepeleri Kararnamesi) Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. ABD'nin BM kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına götmeye başladık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:11 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, İsrail, Golan Tepeleri, Güncel
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