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DHA: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
DHA
: DIŞİŞLERİ: ABD
Yönetimi'nin İsrail
tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri
üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:43 Kaynak: DHA
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