Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

DHA: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Flaş, System.String[]
DHA: DIŞİŞLERİ:   ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 01:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]