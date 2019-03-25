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DHA: DIŞİŞLERİ: Sözkonusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.
DHA
: DIŞİŞLERİ: Sözkonusu karar, Suriye
'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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