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1 saat önce

DHA: DIŞİŞLERİ: Sözkonusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.

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DHA: DIŞİŞLERİ:  Sözkonusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Avusturya Türk Federasyonu, Suriye, DHA, Güncel
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