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DHA: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DHA: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
Son Dakika! Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
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