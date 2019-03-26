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10 dakika önce

DHA: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA:  15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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