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Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.
Şırnak
' ın Cudi
dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:58 Kaynak: DHA
Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
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