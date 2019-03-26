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2 saat önce

Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.

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Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma  sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un  tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Jandarma, Cudi, Şırnak, Güncel
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