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1 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada,  sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

Ankara, Rusya Federasyonu, Hasan Tunç, Güncel
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