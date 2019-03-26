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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:11 Kaynak: DHA
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