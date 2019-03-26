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49 dakika önce

Erkekler CEV Kupası finalinde deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımına 2 set veren Galatasaray, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.

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Erkekler CEV Kupası finalinde deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımına 2 set veren Galatasaray, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:01 Kaynak: DHA

Galatasaray, İtalya, Spor
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