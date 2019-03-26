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49 dakika önce
Erkekler CEV Kupası finalinde deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımına 2 set veren Galatasaray, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.
Erkekler CEV Kupası finalinde deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında İtalya
'nın Trentino Itas takımına 2 set veren Galatasaray
, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:01 Kaynak: DHA
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