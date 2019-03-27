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35 dakika önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

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Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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