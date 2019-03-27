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Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
Denizli
Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam
ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
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