Flaş
37 dakika önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüpheliler muvazzaf asker olup halen aktif görevde."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:47 Kaynak: DHA
Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı
Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı
Son dakika! Ankara'da 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında, 5 Kişi Can Verdi
Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu