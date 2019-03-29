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37 dakika önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2   üsteğmen, 2 astsubay  olmak üzere toplam 7 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker  şüpheliler muvazzaf asker olup  halen aktif görevde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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