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Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararıKara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında;

Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararı



Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında; FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde olan 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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