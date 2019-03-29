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35 dakika önce

Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararıKara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında;

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Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında; FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  halen aktif görevde olan  1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2   üsteğmen, 2 astsubay  olmak üzere toplam 7 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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