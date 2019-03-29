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Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararıKara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında;
Ankara'da FETÖ soruşturması'nda görevli 7 askere gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki operasyon kapsamında; FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde olan 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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