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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı..
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
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