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2 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme  Antalya Belek' te başladı..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

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