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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili, "Türkiye genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili, "Türkiye
genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacak. Seçim günü 553 bin personelimiz görevinin başında olacaktır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
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