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1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili, "Türkiye genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacak.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili, "Türkiye genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacak. Seçim günü 553 bin personelimiz görevinin başında olacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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