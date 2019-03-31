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Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:13 Kaynak: DHA
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