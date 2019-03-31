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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.
Diyarbakır
'ın merkez Kayapınar
ilçesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga
çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: DHA
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