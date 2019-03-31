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Suriye ' nin Azez bölgesinde türk askerlerinin bulunduğu noktaya teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı,,

Suriye ' nin Azez bölgesinde türk askerlerinin bulunduğu noktaya teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı,,

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