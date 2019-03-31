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Şanlıurfa' nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleriyle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
' nın Harran Akçakale
, Birecik
ilçeleriyle Haliliye
, Eyyübiye
ve Karaköprü
merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı..Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere sevkedildi...
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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