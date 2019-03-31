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19 dakika önce

Şanlıurfa' nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleriyle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa' nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleriyle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü   merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı..Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere sevkedildi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Birecik, Akçakale, Harran, Şanlıurfa, Güncel
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