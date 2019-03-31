Flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:19 Kaynak: DHA
Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar
Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü