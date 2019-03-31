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1 saat önce

KİLİS'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makinalı ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar, zırh delici füzeler ve mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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KİLİS'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makinalı ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar, zırh delici füzeler ve mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:25 Kaynak: DHA

Suriye, Jandarma, Güncel
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