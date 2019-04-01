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54 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen çıkmıştır.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen çıkmıştır. Parti olarak milletimizn vermiş olduğu mesajı analiz edip yorumlayacağımız açıktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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