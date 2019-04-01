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54 dakika önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen çıkmıştır.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen çıkmıştır. Parti olarak milletimizn vermiş olduğu mesajı analiz edip yorumlayacağımız açıktır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: DHA
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