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13 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan İstanbul'a başarı dileklerimizi dualarımızı gönderelim. Biliyorum adım gibi eminim orayı da kazanacağız. Bir destan yazacağız. Destan. Bu seçim sonucunda Türkiye kazandı diyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'dan İstanbul'a başarı dileklerimizi dualarımızı gönderelim. Biliyorum adım gibi eminim orayı da kazanacağız. Bir destan yazacağız. Destan. Bu seçim sonucunda Türkiye kazandı diyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel
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