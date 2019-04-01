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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan İstanbul'a başarı dileklerimizi dualarımızı gönderelim. Biliyorum adım gibi eminim orayı da kazanacağız. Bir destan yazacağız. Destan. Bu seçim sonucunda Türkiye kazandı diyoruz" dedi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, " Ankara
'dan İstanbul
'a başarı dileklerimizi dualarımızı gönderelim. Biliyorum adım gibi eminim orayı da kazanacağız. Bir destan yazacağız. Destan. Bu seçim sonucunda Türkiye
kazandı diyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:50 Kaynak: DHA
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