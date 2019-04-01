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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, "Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
balkon konuşmasında, "Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. 4,5 yıl Ak Parti iktidar, bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakının oy oranı 24 Haziran seçimlerine hazır bir oranda bulunmaktadır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:10 Kaynak: DHA
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