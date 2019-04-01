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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, "Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, "Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. 4,5 yıl Ak Parti iktidar, bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakının oy oranı 24 Haziran seçimlerine hazır bir oranda bulunmaktadır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:10 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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