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8 dakika önce
Mehmet Özhaseki: "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur.
Mehmet Özhaseki
: "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Ankara
'da da belki binlerce sandıkta bariz hatalar var."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
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