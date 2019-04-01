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1 saat önce

Mehmet Özhaseki: "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur.

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Mehmet Özhaseki: "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Ankara'da da belki binlerce sandıkta bariz hatalar var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:46 Kaynak: DHA

Ankara, Mehmet Özhaseki, Güncel
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