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55 dakika önce

YSK Başkanı Sadi Güven: "Dünden itibaren itiraz süreci başladı.

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YSK Başkanı Sadi Güven: "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: DHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Güncel
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