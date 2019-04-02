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YSK Başkanı Sadi Güven: "Dünden itibaren itiraz süreci başladı.
YSK Başkanı Sadi Güven
: "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek. "
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: DHA
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