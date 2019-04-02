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1 saat önce

DHA: Kartal'da 21 kişinin öldüğü bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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DHA: Kartal'da 21 kişinin öldüğü bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda 3 kişii hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasi istemiyle iddianame düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:18 Kaynak: DHA

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