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DHA: Kartal'da 21 kişinin öldüğü bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
DHA
: Kartal
'da 21 kişinin öldüğü bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda 3 kişii hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasi istemiyle iddianame düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:18 Kaynak: DHA
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