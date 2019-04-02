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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP adayı Anıtkabir defterine imzasını atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atmıştır.
DHA
- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, "CHP
adayı Anıtkabir
defterine imzasını atarken İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atmıştır. Anıtkabir defterinin böyle bir istismar için kullanılması saygı duyulacak bir tavır değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:35 Kaynak: DHA
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