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1 saat önce

DHA: YSK'nın toplanmasının ardından İstanbul İl Secim Kurulu'nun aldığı 7 ilçede geçersiz oyların sayımının durdurulması kararı kaldırıldı.

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DHA: YSK'nın toplanmasının ardından İstanbul İl Secim Kurulu'nun aldığı 7 ilçede geçersiz oyların sayımının durdurulması kararı kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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