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DHA: YSK'nın toplanmasının ardından İstanbul İl Secim Kurulu'nun aldığı 7 ilçede geçersiz oyların sayımının durdurulması kararı kaldırıldı.
DHA
: YSK'nın toplanmasının ardından İstanbul
İl Secim Kurulu'nun aldığı 7 ilçede geçersiz oyların sayımının durdurulması kararı kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: DHA
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