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37 dakika önce

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih ölü bulunduBATMAN'ın Kozluk ilçesinde, Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Fatih Aktoğa (3), Bekirhan dere kenarında ölü bulundu.

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Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih ölü bulundu

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Fatih Aktoğa (3), Bekirhan dere kenarında ölü bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:51 Kaynak: DHA

Kozluk, Fatih, Batman, Güncel
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