Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, "Mart Ayındaki İhracatımız %0,5 Oranında Artış Gösterdi."

Ticaret Bakanı Pekcan, "Mart Ayındaki İhracatımız %0,5 Oranında Artış Gösterdi."

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine Mart ayında ithalatımız, %17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:53 Kaynak: DHA

Ruhsar Pekcan, Güncel
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