Ticaret Bakanı Pekcan, "Mart Ayındaki İhracatımız %0,5 Oranında Artış Gösterdi."
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız %0,5 artışla 16 milyar 334 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine Mart ayında ithalatımız, %17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. "
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:53 Kaynak: DHA
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