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48 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve gerekli incelemeler başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı: "İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve gerekli incelemeler başlatıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:19 Kaynak: DHA

Ramazan İsmail Uygur, Torbalı, İzmir, Güncel
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