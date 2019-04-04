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İçişleri Bakanlığı: "İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve gerekli incelemeler başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:19 Kaynak: DHA
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