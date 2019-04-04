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42 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Hiç kimse yangından mal kaçırmaya uğraşmasın. Hiç kimse ülkemizi karanlığa itmek için fırsat kollamasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
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