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DHA: FETÖ/PDY üyelerince 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada savcı, 51 sanık için, 7 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası istedi.
DHA
: FETÖ/PDY üyelerince 2010'daki KPSS
sorularının sızdırılmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada savcı, 51 sanık için, 7 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:52 Kaynak: DHA
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