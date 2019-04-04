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1 saat önce

DHA: FETÖ/PDY üyelerince 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada savcı, 51 sanık için, 7 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası istedi.

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DHA:  FETÖ/PDY üyelerince 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada savcı, 51 sanık için, 7 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar değişen yıllarda hapis cezası istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:52 Kaynak: DHA

KPSS, DHA, Güncel
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