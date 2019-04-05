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(Son dakika) Galatasaray'da ibrasızlık kararı durduruldu Seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktıMustafa Cengiz: Galatasaray emin ellerdeAbdurrahim Albayrak: Problemler ortadan kalkmıştırYusuf Günay: İbrasızlık kararı ortadan kalktı.

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(Son dakika) Galatasaray'da ibrasızlık kararı durduruldu 

Seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı

Mustafa Cengiz: Galatasaray emin ellerde

Abdurrahim Albayrak: Problemler ortadan kalkmıştır

Yusuf Günay: İbrasızlık kararı ortadan kalktı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:01 Kaynak: DHA

Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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