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41 dakika önce

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'daki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümün yapılmasına yönelik itirazlarımız dün il seçim kuruluna sunulmuştur.

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Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'daki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümün yapılmasına yönelik itirazlarımız dün il seçim kuruluna sunulmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: DHA

Hakan Han, Ankara, AK Parti, Güncel
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