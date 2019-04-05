Flaş
41 dakika önce
Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'daki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümün yapılmasına yönelik itirazlarımız dün il seçim kuruluna sunulmuştur.
Ak Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han
Özcan, "Ankara'daki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümün yapılmasına yönelik itirazlarımız dün il seçim kuruluna sunulmuştur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı