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1 saat önce

DHA: Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı.

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DHA: Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:02 Kaynak: DHA

Polatlı, DHA, Ankara, Güncel
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