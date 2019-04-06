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1 saat önce
DHA: Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı.
DHA
: Ankara
'nın Polatlı
ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
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