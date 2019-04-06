Son Dakika Haberleri: Flaş

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1 saat önce

DHA: YSK, TRT'nin İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.

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DHA:  YSK, TRT'nin İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Ankara, Güncel
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