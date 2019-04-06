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1 saat önce
DHA: YSK, TRT'nin İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
DHA
: YSK, TRT'nin İstanbul
ve Ankara
'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: DHA
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